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Врач рассказала, как сказывается на ребенке сахарный диабет беременных

Врач Темишева: сахарный диабет может стать причиной преждевременных родов

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Shutterstock

Около 7% беременных сталкиваются с диагнозом «гестационный сахарный диабет» (ГСД), который может представлять опасность как для роженицы, так и для ребенка. Об этом в интервью РИАМО сообщила акушер-гинеколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Яха Темишева.

Нарушение углеводного обмена, по ее словам, часто диагностируется именно во время беременности. При этом в зоне риска находятся женщины старше 30 лет с ожирением, с синдромом поликистозных яичников, а также те, кто забеременел в результате вспомогательных репродуктивных технологий.

«Из-за ГСД могут развиться многоводие, преэклампсия, инфекции мочевыводящих путей. Также сахарный диабет может стать причиной родов раньше срока и невынашивания беременности», — рассказала врач.

Если уровень глюкозы не получается нормализовать с помощью диеты, женщине назначается инсулин, добавила она. Данная терапия, по ее словам, не несет опасности матери и плоду, однако должна проводиться только под контролем специалиста.

Акушер-гинеколог, врач лаборатории «Гемотест» Денис Банный до этого рассказал, как меняется лицо женщины во время беременности. По его словам, нередко будущие мамы отмечают, что у них лицо стало более круглым, а нос и губы укрупнились. В большинстве случаев это связано с набором веса, а после родов вес и соответственно овал лица приходят в норму. Но если такие перемены сопровождаются отеками всего тела, следует обратиться к врачу — такое состояние может указывать на сбой в работе почек, отметил специалист.

Ранее врач рассказала, почему у беременных «растет» нога.

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