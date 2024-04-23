Опубликовано видео задержания диверсанта за подготовку теракта в Брянске

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ обнародовала видеозапись, на которой запечатлен момент задержания диверсанта в городе Брянске. Ролик распространило агентство РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники службы скрутили и повалили на землю мужчину в черной куртке. После этого один из стражей порядка осмотрел изъятый у злоумышленника пакет. В нем лежал электрический детонатор и несколько свертков с неизвестным содержимым.

Также на записи можно увидеть, как представители ФСБ РФ посадили диверсанта в автомобиль. После этого демонстрируется, как мужчина давал признательные показания.

«В апреле 2024 года мне поступило задание поднять тайник со взрывчатым веществом и подготовить террористический акт в одном из общественных мест. После его изъятия я был задержан сотрудниками ФСБ РФ», — сказал он.

23 апреля в городе Брянске задержали российского гражданина, симпатизирующего «украинской националистической идеологии». В заявлении Федеральной службы безопасности РФ уточнялось, что мужчина участвовал в подготовке теракта по заданию членов запрещенной в стране организации.

Ранее в Смоленской области задержали подростков за поджог релейного шкафа на железной дороге.