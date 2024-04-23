В Киеве прозвучала воздушная тревога в связи с ракетной опасностью. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Воздушная тревога в Киеве», — сказано в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Также стало известно, что в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на юго-востоке Украины произошли взрывы. До этого в Харькове уничтожили телебашню высотой 250 метров, сообщал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в городе и ближайших окрестностях отсутствует цифровое телевидение.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.