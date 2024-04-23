Стало известно, сколько россиян не рассчитывают в старости жить на пенсию

Многие россияне не рассчитывают в старости на получение пенсии и предпочитают самостоятельно копить финансовую подушку – об этом заявили 28% участников соответствующего опроса kp.ru. Контролируют начисление пенсионных баллов и трудовой стаж 29% россиян, для которых важно знать, на какую сумму они могут рассчитывать после выхода на пенсию.

17% респондентов признались, что не знают свой пенсионный коэффициент и заработанные баллы. Причем многие даже не понимают, как можно уточнить эти данные, но рассчитывают разобраться с этим ближе к старости. Еще 22% опрошенных заявили, что не планируют разбираться в системе начисления пенсии и будут получать столько, сколько положено.

28% россиян убеждены, что пенсия в любом случае настолько маленькая, что на нее прожить все равно нереально, поэтому стараются откладывать средства на старость либо рассчитывают на помощь и заботу близких. Еще 4% опрошенных рассказали, что уже вышли на пенсию, причем кто-то заявил, что доволен, а кто-то пожаловался, что жить на получаемые средства невозможно, из-за чего приходится работать и дальше.

Всего в исследовании, прошедшем в соцсетях, приняли участие 4,6 тысячи человек.

Напомним, для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет и минимум 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента, а со следующего года коэффициент должен быть не ниже 30. Чтобы обеспечить себе достойную пенсию, экономисты советуют работать только официально.

Ранее россиянам рассказали, когда стаж для пенсии по договорам ГПХ не копится.