Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян не рассчитывают в старости жить на пенсию

«КП»: 28% россиян не рассчитывают на пенсию и копят на старость самостоятельно

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Многие россияне не рассчитывают в старости на получение пенсии и предпочитают самостоятельно копить финансовую подушку – об этом заявили 28% участников соответствующего опроса kp.ru. Контролируют начисление пенсионных баллов и трудовой стаж 29% россиян, для которых важно знать, на какую сумму они могут рассчитывать после выхода на пенсию.

17% респондентов признались, что не знают свой пенсионный коэффициент и заработанные баллы. Причем многие даже не понимают, как можно уточнить эти данные, но рассчитывают разобраться с этим ближе к старости. Еще 22% опрошенных заявили, что не планируют разбираться в системе начисления пенсии и будут получать столько, сколько положено.

28% россиян убеждены, что пенсия в любом случае настолько маленькая, что на нее прожить все равно нереально, поэтому стараются откладывать средства на старость либо рассчитывают на помощь и заботу близких. Еще 4% опрошенных рассказали, что уже вышли на пенсию, причем кто-то заявил, что доволен, а кто-то пожаловался, что жить на получаемые средства невозможно, из-за чего приходится работать и дальше.

Всего в исследовании, прошедшем в соцсетях, приняли участие 4,6 тысячи человек.

Напомним, для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет и минимум 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента, а со следующего года коэффициент должен быть не ниже 30. Чтобы обеспечить себе достойную пенсию, экономисты советуют работать только официально.

Ранее россиянам рассказали, когда стаж для пенсии по договорам ГПХ не копится.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами