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Аллигатор заполз на взлетную полосу военного аэродрома и лег спать под шасси самолета

Fox News: в США аллигатор устроил переполох на военном аэродроме

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MacDill Air Force Base/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В штате Флорида трехметровый аллигатор напугал сотрудников военной авиабазы, рептилия пробралась на аэродром и спряталась под шасси самолета. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел на военной базе ВВС в округе Хиллсборо. Трехметрового аллигатора заметили на взлетно-посадочной полосе аэродрома. Рептилия ползала между военными самолетами и улеглась спать под одним из них, агрессии к людям хищник не проявлял.

На место были вызваны сотрудники службы охраны дикой природы, незваного гостя связали и вынесли за территорию военной базы.

До этого сообщалось, что в Австралии крокодил напал на сотрудника зоопарка, и едва не откусил мужчине голову. Животному дали успокаивающее средство и вставили в челюсть часть бревна, чтобы удалить беспокоивший рептилию зуб. Однако крокодил мотнул головой, снес бревно и едва не вцепился в голову ветврачу. Мужчина чудом спасся, на помощь ему бросились коллеги.

Ранее крокодил напал на дрессировщика в зоопарке и едва не откусил мужчине гениталии.

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