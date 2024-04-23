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Стало известно, сколько раз за день телефонные мошенники звонят своим жертвам

Член СПЧ Ашманов: мошенники в России звонят жертвам 10-15 млн раз в день

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Shutterstock

Мошенник ежедневно в среднем звонят по 10-15 млн раз в России. Об этом рассказал РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов.

По его словам, число звонков от мошенников составляет примерно 15-20% всего голосового трафика страны. Он обратил внимание, что защита персональных данных — вопрос национальной безопасности.

До этого генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг рассказал, что в России обнаружена новая схема мошенничества, связанная с заменой полисов обязательного медицинского страхования.

По словам эксперта, мошенники, выдавая себя за страховщиков, убеждают граждан скачать якобы приложение Минздрава, которое на самом деле представляет собой программу для удаленного доступа к устройству и кражи средств.

Эксперт отметил, что мошеннические схемы, такие как звонки от операторов сотовой связи о заканчивающемся сроке действия договора, уже давно известны и освещены в СМИ. Однако случаи замены полисов ОМС вызывают меньше подозрений, поскольку не все граждане осведомлены о частых изменениях формы полисов и их сроках действия.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.

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