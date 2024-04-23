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В Челябинске иностранец, назвавший чемпионку UFC и ее подругу «свиньями», извинился

В Челябинске иностранец извинился перед чемпионкой UFC за оскорбления

Мужчина, оскорбивший чемпионку UFC Ирину Алексееву и ее знакомую из Челябинска, извинился перед ними. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

На видео иностранец попросил прощения у россиянок и заявил, что подобного не повторится.

Известно, что 24-летний молодой человек приехал в Челябинск на заработки недавно.

Как сообщает Ural Mash, после обращения спортсменки и ее знакомой, полиция оперативно разыскала владельца автомобиля. Им оказался 40-летний мужчина, но в беседе с правоохранителями он заявил, что в день инцидента за рулем был его брат.

«Полицейские нашли его и провели профилактическую беседу», — сообщается в публикации.

Инцидент произошел на одной из дорог в городе. По данным источников, мужчина подрезал ехавших на велосипедах девушек, назвал их «свиньями» и заявил, что на его родине женщины не носят подобную одежду. Алексеева пыталась возразить мужчине, но он продолжал усугублять конфликт.

Ранее в Петербурге иностранный студент оскорбил русских и поддержал Гитлера.

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