Власти Таиланда согласовали 60-дневный безвизовый режим для россиян

Правительство Таиланда согласовало 60-дневный безвизовый режим для россиян. Об этом пишет газета Khaosod со ссылкой на решение таиландского кабинета министров.

Отмечается, что безвизовый режим вступит в силу с 1 мая. Правительство поддержало предложение МИД королевства освободить от получения виз граждан России, посещающих Таиланд с целью туризма на срок не более 60 дней.

До этого аналитики OneTwoTrip выяснили, что самой популярной у россиян страной для отдыха в начале мая оказалась Турция, куда оформлены 11,5% авиазаказов.

Сильнее всего, а именно в пять раз, вырос спрос на отели в Китае, еще на 80% увеличились доли Японии и Грузии. При этом на треть снизилась востребованность Испании, а на 15% — Таиланда и Италии.

Также издание Thaiger писало, что на Пхангане был арестован собиравшийся купить наркотики британец. Мужчину задержали за попрошайничество.

Ранее стало известно, что в Таиланде может появиться пляжный «комендантский час».