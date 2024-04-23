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Стали известны самые популярные в России направления для переобучения

RT: россияне часто переучиваются на рабочие специальности

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Россияне часто выбирают для переобучения рабочие специальности, рассказал руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов. Самой популярной для освоения профессией стал оператор фрезерных станков с программным управлением, рассказал он в беседе с RT.

Вторая по популярности профессия – монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Кроме того, многие россияне, по словам Тарасова, переучиваются на наладчиков станков и манипуляторов, операторов станков с программным управлением, а также сварщиков.

«Мы отмечаем абсолютное лидерство рабочих профессий в качестве направления для переобучения», — заявил эксперт, пояснив, что это связано с востребованностью таких работников и хорошими условиями для них.

Почти все специальности по таким направлениям можно освоить достаточно быстро – по программам длительностью 3,5 месяца. При этом учатся будущие специалисты на самих предприятиях, где зачастую потом и остаются работать, рассказал Тарасов.

Важная причина роста популярности программ переобучения на рабочие специальности – высокий уровень зарплат. К примеру, сварщик может получать 200 тыс. рублей в месяц, отметил эксперт. Причем важно, что новые профессии россияне осваивают вне зависимости от возраста и опыта работы, подчеркнул глава «Профессий будущего». Также часто, по его словам, сотрудники предприятий отправляются на переобучение для повышения квалификации по своему направлению.

Напомним, эксперты сообщали, что в этом году самыми популярными на рынке труда будут представители рабочих специальностей. Сразу после них в рейтинге по востребованности идут менеджеры по продажам, инженеры и IT-специалисты.

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