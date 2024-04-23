В Турции задержали туриста, который подрался с полицейскими на борту самолета

Прилетевший в Турцию из Шотландии мужчина устроил хаос в самолете и напал на полицейских. Об этом пишет Hürriyet.

Инцидент на борту самолета, прибывшего в Анталью из Эдинбурга, произошел 20 апреля. Пьяный пассажир по имени Майкл Стивен М. поссорился со своим соседом. Экипаж сообщил о конфликте в полицию, и в салоне быстро появились стражи порядка.

Однако разбушевавшийся турист не захотел подчиниться и напал на полицейского. Тем не менее другой сотрудник полиции и пассажиры сумели его обезвредить.

После этого мужчину доставили в полицейский участок, а затем — в суд. В итоге он был отпущен дежурным судьей на условиях судебного контроля.

Ранее петербурженку сняли с рейса за пьяный дебош в аэропорту Горно-Алтайска.