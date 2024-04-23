Уровень воды в Ишиме в Абатском Тюменской области поднялся до 770 см

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области поднялся до 770 см. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

Отмечается, что за сутки Ишим прибавил 69 см.

До этого глава района Игорь Васильев в своем Telegram-канале сообщал, что во всех населенных пунктах Абатского района объявлена экстренная эвакуация из-за подтопления. Решение было принято 22 апреля, в 21:00 (18:00 мск) на заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Васильев подчеркнул, что на реке Ишим идет критический подъем воды.

Также Васильев сообщал, что большая вода размыла дороги и отрезала от цивилизации четыре населенных пункта в Абатском районе.

19 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор говорил, что уровень воды в реке Ишим достиг рекордных значений почти за 80 лет.

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