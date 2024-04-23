Россиянам назвали страны, которые они могут посетить без загранпаспорта

Эксперты создали список стран, которые россияне могут посетить без необходимости виз и заграничных паспортов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Так, для путешествия в Белоруссию можно воспользоваться самолетом, поездом или автомобилем. Прямые рейсы в Минск осуществляются из Москвы и более десяти других городов России. Также из Москвы есть возможность полететь в Брест, а из Петербурга — в Гомель.

Из Москвы и других регионов существуют прямые рейсы в Казахстан: Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент. Стоимость авиабилетов из Москвы в Астану на 27 апреля начинается от 18,2 тысячи рублей, в Актау — от 13 тысяч рублей. Экскурсионные программы доступны от 72 тысяч рублей за двоих на три дня.

Из Москвы и нескольких регионов имеются прямые рейсы и в Киргизию: в Бишкек и Ош. Стоимость авиабилета между двумя столицами начинается от 14 тысяч рублей. Недельные экскурсии доступны от 150 тысяч рублей на двоих.

Для посещения Армении по внутреннему паспорту можно въехать только через международные аэропорты Еревана и Гюмри. Стоимость авиабилетов между двумя столицами на 27 апреля начинается от 21 тысячи рублей. Экскурсионные туры на пять дней доступны от 73 тысяч рублей на двоих без учета расходов на дорогу.

Для поездки из России в Абхазию можно воспользоваться автомобильным или железнодорожным транспортом, но самый удобный способ — долететь до Сочи, откуда маршрутки перевозят туристов через границу. Стоимость авиабилетов на 27 апреля начинается от 11 тысяч рублей. Экскурсионные туры доступны от 36 тысяч рублей на четыре дня для двоих (стоимость дороги оплачивается отдельно).

Из России можно добраться в Южную Осетию автотранспортом по Транскавказской автомагистрали, но более удобный способ — полететь до Владикавказа, а затем добраться до Цхинвали на автобусе или такси. Стоимость авиабилетов из Москвы во Владикавказ на 27 апреля начинается от 11 тысяч рублей. Экскурсионные туры на пять дней доступны от 32 тысяч рублей на двоих.

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