В Москве осудили мошенницу-клерка МФЦ, которая якобы устраивала на работу в Госдуму

Мещанский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии экс-сотрудницу одного из столичных МФЦ Юлию Приходько за мошенничество с трудоустройством в Государственную думу РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как следует из материалов дела, Приходько сумела убедить свою знакомую в наличии обширных связей во властных и силовых структурах. Мошенница за крупное вознаграждение пообещала организовать назначение женщины на работу в аппарат Государственной думы и выманила у жертвы свыше 6 млн руб. якобы за согласование ее кандидатуры со спецслужбами. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в правоохранительные органы.

Следствие выяснило, что у Приходько, которая всего лишь являлась сотрудницей МФЦ, никаких связей во властных кругах нет. Газета отмечает, что дело должно было бы завершиться быстро, но неожиданно возникли сложности формально-юридического характера. Так, в течение долгого времени суды, прокуратура и следствие не могли определиться, в каком именно суде должно рассматриваться дело о мошенничестве, совершенном Приходько. И лишь спустя почти два года дело было передано в Мещанский суд столицы, который приговорил аферистку к реальному лишению свободы.

Источники «Коммерсанта» в силовых структурах подчеркнули, что попытки торговли государственными должностями и званиями происходят весьма часто. При этом основная часть подобных предложений исходит именно от мошенников, не обладающих никакими возможностями для трудоустройства кандидатов.

До этого сообщалось, что житель Чувашии два раза подряд стал жертвой мошенников, отдав им 13 млн рублей.

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