Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве осудили мошенницу-клерка МФЦ, которая якобы устраивала на работу в Госдуму

«Ъ»: суд в Москве отправил в колонию «продававшую» работу в Госдуме клерка МФЦ

close
100%
Depositphotos

Мещанский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии экс-сотрудницу одного из столичных МФЦ Юлию Приходько за мошенничество с трудоустройством в Государственную думу РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как следует из материалов дела, Приходько сумела убедить свою знакомую в наличии обширных связей во властных и силовых структурах. Мошенница за крупное вознаграждение пообещала организовать назначение женщины на работу в аппарат Государственной думы и выманила у жертвы свыше 6 млн руб. якобы за согласование ее кандидатуры со спецслужбами. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в правоохранительные органы.

Следствие выяснило, что у Приходько, которая всего лишь являлась сотрудницей МФЦ, никаких связей во властных кругах нет. Газета отмечает, что дело должно было бы завершиться быстро, но неожиданно возникли сложности формально-юридического характера. Так, в течение долгого времени суды, прокуратура и следствие не могли определиться, в каком именно суде должно рассматриваться дело о мошенничестве, совершенном Приходько. И лишь спустя почти два года дело было передано в Мещанский суд столицы, который приговорил аферистку к реальному лишению свободы.

Источники «Коммерсанта» в силовых структурах подчеркнули, что попытки торговли государственными должностями и званиями происходят весьма часто. При этом основная часть подобных предложений исходит именно от мошенников, не обладающих никакими возможностями для трудоустройства кандидатов.

До этого сообщалось, что житель Чувашии два раза подряд стал жертвой мошенников, отдав им 13 млн рублей.

Ранее в Госдуме призвали исключить астрологов и медиумов из всех законов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами