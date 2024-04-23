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В Одессе вновь произошел взрыв

«Зеркало недели»: в Одессе произошел еще один взрыв

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Shutterstock

В Одессе произошел еще один взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

В настоящее время в ряде регионов Украины, включая Одесскую область, действует воздушная тревога.

До этого Telegram-канал «Типичная Одесса» сообщал о взрывах в городе.

Вечером 22 апреля в Одессе была объявлена воздушная тревога. Спустя примерно 30 минут воздушная тревога была отменена. Однако около 01:30 мск 23 апреля сигналы воздушной тревоги зазвучали вновь. Стали работать системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В городе раздалось несколько громких взрывов. На опубликованных видеокадрах видно, что мощный взрыв сопровождался яркой вспышкой.

В ночь на 23 апреля в 12 украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Ранее жителей Украины призвали экономить электроэнергию весь 2024 год.

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