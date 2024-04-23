На Украине планируют переименовать еще 300 топонимов, связанных с Россией

На Украине планируют переименовать более 300 населенных пунктов, названия которых, по мнению украинских властей, связаны с Россией. Проект соответствующего постановления зарегистрирован в Верховной раде, передает ТАСС.

В документе предлагается переименовать семь районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел. При этом не все топонимы носят имена исторических деятелей. В числе прочих будут заменены названия Первомайское, Первого мая, Молодогвардейск. Другие названия, имевшие русскоязычную основу, также будут украинизированы.

В начале апреля сообщалось, что село Ватутино, названное в честь советского военачальника Николая Ватутина, и находящееся в Харьковской области Украины, могут в скором времени переименовать в Залужное.

В феврале Украинское Дунайское пароходство (УДП) решило дерусифицировать несколько судов, переименовав их в честь городов новых российских регионов.

В январе глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий заявил, что этот регион первым в стране смог избавиться от всех памятников советского периода.

С 2014 года на Украине проводится политика декоммунизации, подразумевающая ликвидацию советских топонимов и снос памятников советским государственным деятелям и полководцам.

Ранее в Литве предложили переименовать Русскую улицу в честь наемника.