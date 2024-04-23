В столице Болгарии возобновился демонтаж памятника Советской армии

В столице Болгарии Софии возобновлен демонтаж памятника Советской армии. Об этом сообщает болгарское информационное агентство БТА.

Работы по демонтажу монумента начались 12 декабря по решению местных властей, ссылавшихся на аварийное состояние памятника. С постамента были удалены все скульптурные фигуры. Но спустя неделю суд по ходатайству партии «Возрождение» приостановил все работы. Затем Высший административный суд страны признал недействительным решение нижестоящего суда.

22 апреля работы по демонтажу памятника возобновились. В соответствии с распоряжением главного архитектора болгарской столицы с постамента были сняты облицовочные плиты с надписями.

До этого сообщалось, что в Болгарии прошел форум в защиту памятника советскому солдату «Алеша» в болгарском городе Пловдив. Участниками форума стали представители 17 стран, в том числе Армении, Латвии, Литвы, Турции и Франции.

Ранее посол РФ рассказала об отношении к советским памятникам в Болгарии.