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Президент Германии назвал неожиданное блюдо национальным немецким

Президент Германии Штайнмайер назвал донер-кебаб национальным немецким блюдом

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Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего визита в Турцию назвал донер-кебаб национальным немецким блюдом. Об этом пишет РИА Новости.

«Донер-кебаб, который был разработан турецкими гастарбайтерами в Берлине и стал популярным, теперь считается национальным блюдом Германии», — заявил Штайнмайер в своем выступлении на вечере культуры в Стамбуле.

Недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал видео на своем новом аккаунте в TikTok, где объяснил, почему донер-кебабы стали дорожать в Германии.

В феврале служба доставки Lieferando объявила Дрезден столицей донер-кебаба Германии, учитывая количество заведений, где можно купить шаурму, их рейтинг в Google и среднюю цену блюда.

Донер-кебаб изначально является блюдом турецкого происхождения. Оно готовится из мяса, которое было термически обработано на вертикальном гриле. Приправленное мясо, сложенное в форме перевернутого конуса, медленно переворачивают на гриле. Повар ножом срезает тонкую стружку с внешнего слоя мяса во время приготовления.

Вертикальный гриль был изобретен в Османской империи 19-го века, и на его основе произошли такие блюда, как арабская шаурма, греческий гирос, мексиканский аль-пастор и другие.

Ранее костюм донер-кебаба ушел с аукциона за 1,1 миллиона рублей.

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