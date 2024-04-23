Россиянам объяснили, зачем нужны лекарства в разных формах

На рынке существует множество лекарств с идентичным составом, продающихся в разной форме. О том, в чем разница между этими лекарствами, «Газете.Ru» рассказал руководитель направления производства твердых и мягких желатиновых капсул «САМАРС» Алексей Простомолотов.

По словам эксперта, таблетки и капсулы схожи в одном — это дозированная форма лекарства. Но уже на этом этапе есть первые отличия: за счет более длительной усвояемости в таблетированной форме находится более высокая доза, чем в капсулах.

«Капсулы растворяются в организме быстрее, чем таблетки, а значит, полезный эффект от лекарства проявится быстрее. В случае острой боли, которую необходимо снять здесь и сейчас, капсулы будут выступать более эффективно. Но некоторые лекарства требуют постепенного усвоения, например, это относится к антидепрессантам. И здесь таблетки уже выглядят более предпочтительно», — прокомментировал Простомолотов.

Сами капсулы тоже имеют отличия.

«Существуют мягкие желатиновые капсулы, которые чаще всего заполняются суспензиями или лекарственными растворами. Среди таких продуктов часто встречаются биоактивные добавки за счет удобства формы: их можно взять с собой в дорогу, удобнее хранить, а также более низкой дозировки при высокой эффективности. Однако это не значит, что любой препарат в мягкой желатиновой капсуле является БАДом», — добавил он.

Твердые капсулы же обычно заполняют лекарством в форме порошка. Такой вариант подходит для препаратов, раздражающих желудок или нестабильно проявляющих себя в желудочном соке. Капсула может пройти через желудок неповрежденной и таким образом сохранить лекарственные свойства. Большинство лекарств в таблетированной форме разрушается в высоко-кислотной среде желудка.

«Капсулы хорошо справляются со снижением активного вещества за счет того, что оно не «теряется» в процессе переваривания. Таким образом лекарство имеет более адресный эффект, выполняя свою лекарственную функцию, не перегружая организм», — пояснил Простомолотов.

Еще одной особенностью, на которую стоит обратить внимание, по словам эксперта, является материал капсулы. Наиболее частым сырьем для их производства является желатин животного происхождения. Такой материал может не подойти людям с аллергией или же по религиозным или иным принципам, например, веганам.

«Сырье из для капсул, не содержащее материалов животного происхождения, в России встречается редко — это особенность для капсул, производимых за рубежом. Единственный производитель в нашей стране, который производит такие капсулы, использует гипрометипропилцеллюлозу, однако существуют варианты, где используются, например, составы из нагретой до однородной массы крахмала и воды», — пояснил специалист.

Чаще всего форма лекарства зависит от его воздействия на организм. Врач, подбирающий какое именно лекарство необходимо принимать, опирается на то, как оно будет усваиваться в организме. В случае, например, с обезболивающими выбор лекарственной формы может быть принципиален.

«В случае некоторых лекарств действующий эффект практически не зависит от их формы. Например, некоторые антибиотики общего спектра. Если врач не указал в рецепте лекарственную форму, лучше уточнить какая является более предпочтительной для использования», — заключил эксперт.

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