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Россияне рассказали, чем займутся на майских праздниках

На майских праздниках россияне планируют работать и жарить шашлыки

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Shutterstock

Большинство опрошенных россиян (39%) планируют поехать на дачу и отдохнуть за городом во время майских праздников. Это показал опрос «Одноклассники» и Lady Mail.ru (входят в VK), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 29% не собираются уезжать из своего города или населенного пункта, а 12% отметили, что будут работать на длинных выходных. Только 9% респондентов отправятся в путешествие по России, 5% — за границу, 6% поедут в гости.

Среди тех, кто уедет на майские праздники за город, 26% будут жарить шашлыки. Садом или огородом займутся 22%, проводить время с семьей или друзьями будут 17%, наводить порядок дома или даже делать ремонт — 15%. Остальные респонденты выбрали другие, менее популярные варианты ответов.

По данным аналитиков ОК, среди пользователей соцсети интерес к теме шашлыков, пикников и отдыха на природе начинает расти с наступлением весны и задолго до 
майских праздников. В прошлом месяце количество публикаций пользователей, блогеров и медиа о приготовлении мяса на открытом огне и организации досуга на свежем воздухе увеличилось на 67% по сравнению с январем 2024 года. За первые две недели апреля среднедневное число единиц контента на эту тему превышает показатель января на 42%, а их охват стал больше на 59%.

Среди тех, кто хочет остаться дома во время длинных праздников, 22% планируют убираться, столько же респондентов — отдыхать на диване или в кровати (22%). Проводить время с родными и близкими собираются 19% респондентов, заниматься комнатными растениями — 8%.

Отвечая на вопрос о планах на майские праздники, пользователи также предлагали свои варианты ответа. Среди наиболее популярных — подготовка к Пасхе и посещение храмов, чтение художественной литературы, рисование, празднование дня рождения, поездка в приют для животных и волонтерство, отдых в санатории, забота о здоровье.

Ранее в России вырос спрос на майские путешествия.

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