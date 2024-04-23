Россиян предупредили о первых симптомах рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы является трудно поддающимся лечению онкозаболеванием — даже при небольших размерах опухоль в железе очень быстро метастазирует в соседние органы — в основном, печень, желудок и кишечник. О первых симптомах этого заболевания «Газете.Ru» рассказала врач-онколог «СМ-Клиника» Лиана Садыкова.

Она отметила, что самый агрессивный вид опухоли при данном виде рака — протоковая аденокарцинома, которая развивается из протоков поджелудочной железы.

«Рак поджелудочной железы входит в пятерку самых тяжелых онкозаболеваний, уступая только раку молочной железы, легкого, желудка и кишечника. Статистика последних лет, к сожалению, показывает рост заболеваемости среди мужчин (11%) и женщин (23%) и высокий уровень смертности среди онкобольных», — сказала Садыкова.

По ее словам, самыми ранними признаками рака поджелудочной железы являются: слабость и упадок сил, железодефицитная анемия, повышение уровня сахара в крови, в некоторых случаях — расстройства пищеварения в виде частой изжоги, тошноты и рвоты после приема пищи, метеоризма и т.д.

При этом специалист отметила, что рак поджелудочной железы на поздних стадиях (при метастазировании опухоли) проявляет себя более выраженной симптоматикой. Прежде всего, у больного появляются частые боли в правом подреберье различной степени интенсивности, увеличенные в размерах печень и селезенка перестают хорошо выполнять свою работу. Результатом дисфункции этих органов являются развитие механической желтухи (пожелтение кожи и глазных белков) и сильная интоксикация организма. Причем желтуха во многих клинических случаях возникает на фоне развития рака головки поджелудочной железы.

Кроме того, другими сопутствующими симптомами болезни могут быть: асцит (водянка брюшной полости), холангит (воспаление желчных протоков) и резкая потеря веса.

«Несмотря на сложность диагностики и лечения этого вида рака, в современной онкологии появились новые методики, которые позволяют добиться заметного прогресса в лечении и улучшении самочувствия онкобольных. Например, комбинирование гипертермической внутрибрюшной химиотерапии (ХАЙПЕК) с малоинвазивной хирургией дает специалистам возможность прекратить дальнейшее метастазирование опухоли и избежать сильной интоксикации организма онкобольного. Благодаря такому подходу в настоящее время уже наметилась тенденция к повышению 5-летнего порога выживаемости пациентов с диагнозом рак поджелудочной железы», — резюмировала Садыкова.

Ранее онколог рассказал об инновационном методе, который может выявить рак на ранних стадиях.