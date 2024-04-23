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Стоматолог раскрыл причины появления темных пятен на зубах

Врач Лысенков: гипоплазия и гиперплазия эмали могут приводить к пятнам на зубах

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Shutterstock

Пятна на зубах могут возникать по разным причинам, в том числе указывать на некоторые заболевания ротовой полости. Об основных причинах «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

По его словам, пятна на зубах делятся на две группы: первая связана с внешними факторами (курение, употребление кофе, нерегулярная гигиена полости рта, прием лекарств), вторая — с такими заболеваниями зубов, как гипоплазия и гиперплазия эмали, флюороз, эрозии, кариес.

«Флюороз проявляется коричневыми и темно-коричневыми пятнами, которые располагаются асимметрично. Гипоплазия и гиперплазия характеризуются белыми или желтыми пятнами с четкими границами и блестящей поверхностью, которые имеют симметричное расположение на зубах. Пятна, вызванные курением, употреблением чая и кофе, имеют коричневый или черный цвет и часто располагаются в области десен», — рассказал Лысенков.

Пятна, вызванные внешними факторами, обычно можно устранить лишь за счет профессиональной гигиены или отбеливания. Однако в домашних условиях от этого сделать не получится, требуется профессиональная гигиена у стоматолога.

Тактика лечения пятен, которые стали следствием перечисленных заболеваний, определяется стоматологом, исходя из причины.

«При кариесе дефекты устраняются путем пломбирования. Если он находится на ранней стадии, могут быть назначены препараты для минерализации эмали, такие как зубные пасты и гели, витаминные комплексы с фтором и кальцием», — отметил специалист.

Ранее стоматолог рассказал, чем грозит отказ от чистки зубов.

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