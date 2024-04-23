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Стало известно, как выглядит идеальная квартира россиянина

Россияне представляют идеальную квартиру в минималистичном дизайне

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Pexels

Минималистичный дизайн интерьера в спокойных тонах, большое количество мест для хранения и система «умный дом» — главные составляющие идеальной квартиры по мнению большинства россиян. Это следует из результатов совместного исследования Самолет Плюс и Contented (входит в Skillfactory), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Помимо вышеперечисленного, россияне ценят большое количество свободного пространства (27%) и считают, что у каждого члена семьи должна быть отдельная комната (25%). Четверть опрошенных не смогут обойтись без интересных элементов декора (24%). Помимо базового наполнения квартиры кухонным гарнитуром, холодильником и прочими необходимыми элементами, россияне отметили важность наличия собственного рабочего стола (40%), кондиционера (38%) и посудомоечной машины (33%). С точки зрения стилей интерьера, большинство (76%) отдают предпочтение современным направлениям — минимализму или хай-теку.

Примечательно, что для зумеров наличие качественной, дорогой мебели в интерьере важнее, чем для бумеров (31% против 15%). Кроме того, молодые люди больше ценят технологичные решения вроде «умного дома» (35% против 25%). Также они более открыты к экспериментам и менее требовательны к интерьеру. Например, зумеры спокойнее относятся к темным или ярким стенам и могут использовать для своего интерьера винтажную советскую мебель. Тогда как люди старшего поколения чаще предпочитают недорогие материалы и мебель, которые можно легко заменить (25% против 12%).

«Существует мнение, что дизайнер — это только красивая картинка. На самом деле дизайнер — это сначала про функционал, а уже потом про визуал. Здесь все индивидуально, но есть и свои закономерности: молодежь более функционально относится к интерьеру, любит лаконичный дизайн, системы хранения. А старшему поколению не так важно наличие всей современной техники, но нужны привычные полки и стеллажи, например, для памятных вещей и фото», — отметила Евгения Соловьева, дизайнер, ментор курса «Профессия дизайнер интерьеров» школы Contented.

42% россиян самостоятельно продумывают дизайн своей квартиры. В основном, из соображений экономии (36%) и желания попробовать свои силы в этой задаче (35%). Скептически относятся к работе дизайнеров в основном те, кто делают ремонт впервые. Однажды столкнувшись со сложностями в планировке квартиры и выборе мебели, в последующем каждый второй планирует обращаться к профессионалу. На услуги дизайнера большинство россиян (56%) готовы потратить не более 100 тыс. рублей.

«Согласно результатам нашего исследования, реже всего самостоятельно занимаются разработкой дизайн-проекта жители Москвы (31%) и Екатеринбурга (19%), тогда как в Перми этот этап ремонта берут на себя свыше половины опрошенных (63%). Примечательно, что наибольшую сумму на дизайн интерьера готовы потратить не москвичи (282,3 тыс. рублей), а жители Ростова-на-Дону (334,7 тыс. рублей), а самый скромный бюджет выделяют жители Самары (119,6 тыс. рублей)», — прокомментировал Виталий Александров, директор продукта «Улучшения» от Самолет Плюс.

Ранее риелтор объяснила, как не продешевить при продаже квартиры.

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