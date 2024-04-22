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С россиянки требуют более 300 тыс. рублей из-за «двойника» из другого региона РФ

С жительницы Подмосковья требуют 300 тыс. рублей из-за кредитов ее тезки с Алтая

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Максим Блинов/РИА Новости

Жительница Подмосковья пожаловалась, что у нее арестовали счета и запретили ей выезд из РФ из-за тезки, проживающей в Алтайском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказала жительница Солнечногорска, в 2021 году у нее без предупреждения заблокировали банковскую карту, а деньги списали. Женщина обратилась в банк, где ей сказали, что с нее взыскали долг в размере более 300 тыс. рублей, поэтому ее счет арестовали.

Позже с ней связались приставы из Рубцовска Алтайского края — они сообщили, что женщина с идентичными фамилией, именем и отчеством, а также паспортными данными задолжала по договору займа. Чтобы исправить ошибку, жительница Подмосковья прислала все свои данные в ФССП Алтайского края, но, по ее словам, ее отказались признать тезкой. Тогда в поисках справедливости женщина обратилась в московское отделение службы — там не смогли объяснить, почему их коллеги не решили вопрос с признанием потерпевшей «двойником».

Также женщина утверждает, что позже человек, у которого она якобы взяла займ, исправил в договоре место рождения ее «двойника» на место, указанное в ее паспорте, сделав ее полноценным должником.

Ранее россиянин дважды «инвестировал» взятые в кредит миллионы рублей и остался ни с чем.

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