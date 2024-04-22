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Россиянин дважды «инвестировал» взятые в кредит миллионы рублей и остался ни с чем

Житель Чувашии два раза подряд стал жертвой мошенников, отдав им 13 млн рублей

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Shutterstock

Житель Чувашии дважды попался на одну и ту же уловку мошенников и отдал взятые им в кредит миллионы рублей. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского ГУ МВД России.

В сентябре 2023 года 59-летний житель города Канаш, решив заработать через «инвестиционную платформу», лишился 8 млн 800 тыс. рублей. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в правоохранительные органы, где сотрудники полиции подтвердили его догадку и раскрыли ему схему мошенничества.

Однако, как выяснилось позднее, через несколько дней после разговора с полицейскими, потерпевший вновь стал жертвой аферистов, действовавших по той же схеме: во второй раз мужчина «инвестировал» 4 млн 850 тыс. рублей.

В пресс-службе отметили, что возбудили уголовное дело по факту инцидентов. Потерпевший является сотрудником охранного предприятия, практически все деньги он брал в кредит.

Ранее на Кубани мошенники выманили у супружеской пары 120 млн рублей.

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