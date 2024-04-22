На Урале мужчина открыл огонь по арендатору из-за сломанной двери в квартире

В Челябинской области хозяин квартиры вышел из себя после конфликта с арендатором и открыл по нему огонь. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, все произошло в поселке Красногорском: несколько раз судимый 37-летний мужчина пришел ночью проверить квартиру, которую сдавал 49-летнему знакомому, и заметил сломанную дверь. Владелец жилья потребовал от квартиросъемщика возместить ему убытки, но тот отказался. Тогда собственник сходил за гладкоствольным ружьем и решил проучить нарушителя, выстрелив в него пять раз.

Пострадавшего на скорой забрали в больницу. Информация о его состоянии отсутствует. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Ленобласти житель Коммунар отстреливался из ружья от сотрудника полиции, который приехал на вызов, чтобы утихомирить дебошира. Квартиру мужчины взяли штурмом бойцы Росгвардии.

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