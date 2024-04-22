Около 400 тысяч жителей Оренбуржья подали заявки на получение материальной помощи

Пострадавшие от наводнения жители Оренбургской области к настоящему времени подали около 400 тысяч заявок на получение материальной помощи. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

В публикации отмечается, что жителям региона уже выплачена материальная помощь на сумму более 800 млн рублей. В Оренбурге создана 51 комиссия по оценке утраты имущества из-за паводка. После освобождения от воды более 150 муниципальных служащих будут проверять попавшие в зону подтопления дома.

«От того, насколько быстро будут составлены списки и качественно проведена работа по определению нанесенного стихией ущерба, зависит, как скоро население получит полагающуюся материальную помощь», — отметил глава МЧС России Александр Куренков во время посещения микрорайона Пристанционный.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

В Оренбурге уровень воды в реке Урал превысил 11 метров при опасном значении в 930 сантиметров. В городе подтопило около 5,5 тыс. домов, из которых более 50 — жилые многоэтажки. С затопленных улиц эвакуировали свыше 1,7 тыс. человек.

По последним данным, наводнение в Оренбурге начало отступать (примерно по несколько сантиметров в час). В городе Орске, где 5 апреля прорвало дамбу, вода тоже уходит.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.