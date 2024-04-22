Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Около 400 тысяч жителей Оренбуржья подали заявки на получение материальной помощи

МЧС: около 400 тысяч жителей Оренбуржья подали заявки на материальную помощь

close
100%
Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

Пострадавшие от наводнения жители Оренбургской области к настоящему времени подали около 400 тысяч заявок на получение материальной помощи. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

В публикации отмечается, что жителям региона уже выплачена материальная помощь на сумму более 800 млн рублей. В Оренбурге создана 51 комиссия по оценке утраты имущества из-за паводка. После освобождения от воды более 150 муниципальных служащих будут проверять попавшие в зону подтопления дома.

«От того, насколько быстро будут составлены списки и качественно проведена работа по определению нанесенного стихией ущерба, зависит, как скоро население получит полагающуюся материальную помощь», — отметил глава МЧС России Александр Куренков во время посещения микрорайона Пристанционный.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

В Оренбурге уровень воды в реке Урал превысил 11 метров при опасном значении в 930 сантиметров. В городе подтопило около 5,5 тыс. домов, из которых более 50 — жилые многоэтажки. С затопленных улиц эвакуировали свыше 1,7 тыс. человек.

По последним данным, наводнение в Оренбурге начало отступать (примерно по несколько сантиметров в час). В городе Орске, где 5 апреля прорвало дамбу, вода тоже уходит.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами