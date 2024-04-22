В Подмосковье устранили первые в сезоне лесные пожары

В Московской области устранили первые в этом летнем сезоне лесные пожары, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

По словам зампредседателя правительства Московской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, первые возгорания зафиксировали на территории Шатурского и Виноградовского лесничеств.

Он добавил, что оба пожара были низовыми и устойчивыми.

Мурашов отметил, что один из пожаров возник по вине местного населения, а второй перешел на лесной фонд с земель иных категорий.

«На тушении были задействованы 7 единиц техники и 12 человек личного состава лесопожарных служб», — отметил он.

В комитете лесного хозяйства Подмосковья отметили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы, а также административная и уголовная ответственность.