Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье устранили первые в сезоне лесные пожары

Первые лесные пожары летнего сезона устранили в Подмосковье

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

В Московской области устранили первые в этом летнем сезоне лесные пожары, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

По словам зампредседателя правительства Московской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, первые возгорания зафиксировали на территории Шатурского и Виноградовского лесничеств.

Он добавил, что оба пожара были низовыми и устойчивыми.

Мурашов отметил, что один из пожаров возник по вине местного населения, а второй перешел на лесной фонд с земель иных категорий.

«На тушении были задействованы 7 единиц техники и 12 человек личного состава лесопожарных служб», — отметил он.

В комитете лесного хозяйства Подмосковья отметили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы, а также административная и уголовная ответственность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами