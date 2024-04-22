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В МЧС рассказали, на сколько упал уровень воды в Орске и Оренбурге 

МЧС: уровень воды в Орске упал на пять метров, в Оренбурге — на два метра

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Reuters

Глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что после прохождения пика паводка уровень воды в Орске упал почти на пять метров. Его слова для ТАСС передали в пресс-службе.

Он заявил, что пик паводка в  Оренбургской области остался позади, на гидропостах наблюдается снижение уровней воды.

«В городе Орске уровень воды опустился почти на пять метров, в Оренбурге — более чем на два метра», — сказал Куренков.

Он добавил, что защитить некоторые районы Оренбурга помогла возведенная дамба длиной около 300 метров.

До этого глава МЧС заявил, что активная фаза половодья наблюдается на территории Курганской и Тюменской областей.

Правительство Курганской области 22 апреля заявили, что уровень воды в реке Тобол у областного центра за четыре часа уменьшился еще на 5 см и составляет 988 см.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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