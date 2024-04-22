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Эксперты одобрили планы по повышению ставки семейной ипотеки

Эксперт по недвижимости Радченко: ставку семейной ипотеки давно пора повысить

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Shutterstock

Ставка семейной ипотеки в России давно нуждается в повышении, уверена эксперт по недвижимости Ирина Радченко. Россияне зачастую пользуются этой опцией для покупки недвижимости не в качестве жилья, а для последующей перепродажи, заявила она телеканалу «360».

Напомним, ставку по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года для семей с детьми старше шести лет предлагается повысить с 6% до 12%. Эксперт заявила, что относится к этой идее положительно.

«Давно было пора прикрутить эту горелку, которую раскочегарили четыре года назад во время пандемии, — заявила Радченко. — Она увеличила стоимость недвижимости в два раза, в нее закладывают миллиарды рублей в бюджете».

Саму идею повышения ставки эксперт оценила не только как необходимую, но и как сильно запоздавшую. Возможность оформления ипотеки под 6% она предложила оставить для детей с детьми при покупке квартиры минимум в 70 кв. м. По ее мнению, это станет гарантией того, что недвижимость приобретается для последующей жизни, а не для реализации по более высоким ценам.

В Госдуме идею повышения ставки семейной ипотеки не одобрили – по мнению зампреда комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, логичнее корректировать размер ставки в зависимости от региона.

Ранее депутаты не сошлись во мнениях о завершении программы IT-ипотеки.

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