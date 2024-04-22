В Госдуме заявили, что осужденных за насилие к детям нельзя отпускать с фронта

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила «Газете.Ru», что бойцов СВО, осужденных за насилие к детям, нельзя пускать в образовательные учреждения. До этого стало известно, что в одной из школ Подмосковья с патриотической лекцией выступил боец ЧВК «Вагнер» Александр Глазов. В 2019 году мужчину с тем же ФИО осудили на шесть лет по статье о склонении подростка к самоубийству.

«В одном из своих выступлении в Думе я призывала не брать в зону СВО осужденных за преступления, совершенные в отношении детей. Понимаю, что на фронте нужны бойцы. Если так решено, то пусть едут, но не на льготных условиях — никакого досрочного освобождения за месяцы службы. Пусть воюют до конца специальной военной операции и без права приходить с выступлениями в школу. Я категорически против досрочного освобождения за преступления, совершенные в отношении детей. Даже если они не состоялись, но человек пытался изнасиловать ребенка, приставал к нему, домогался, зверски избивал, склонял к самоубийству и т.д. Никакого оправдания таким преступникам нет. Жалости к ним быть не может. Гуманно ли это? Спросите у родителей этих детей», — сказала Лантратова.

Тех, кто пытался довести детей до самоубийства, парламентарий поставила в один ряд с педофилами. И подчеркнула, что им «не место в школах».

«Много лет занимаюсь темой педофилии. Удалось посадить 75 педофилов. Статистика говорит о том, что большинство преступлений такого рода имеет рецидивирующий характер. Недавно мы приняли закон о запрете судимым за педофилию посещения образовательных организаций и других мест скопления детей. Не место в школах и тем, кто сознательно хотел убить детей, довести до самоубийства», — заключила Лантратова.

20 апреля Telegram-канал «Говорит НеМосква» обратил внимание на пост общества ветеранов «Боевое братство» о выступлении Александра Глазова перед учащимися школы №1 города Котельники о службе в «зоне СВО». Новость была опубликована 30 октября 2023 года. На сайте и в официальном паблике школы информации об этом мероприятии нет.

Предположительно, речь идет об Александре Глазове, которого в 2019 году приговорили к шести годам колонии строгого режима за «организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства…» Согласно протоколу суда, Глазов довел до попытки самоубийства 15-летнюю девушку, но ее успели спасти.

На суде мужчина признал себя виновным и рассказывал, что «играл» в игру «Синий кит» — сначала якобы сам выполнял задания куратора, а затем сам стал давать задания детям в соцсетях: подниматься на крыши домов, перебегать пути перед поездом и резать руки.

Ранее стало известно, что в Ленобласти бывший боец ЧВК «Вагнер» расчленил местную жительницу.