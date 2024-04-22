Следствие установило связь отца Шахина Аббасова в деле об убийстве в Люблино

Следствие установило связь, по которой отец обвиняемого в убийстве Шахина Аббасова Низами Аббасов давал указания другим фигурантам дела скрываться от правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в данный момент в Замоскворецком суде Москвы решается вопрос об аресте еще одного фигуранта дела Нахида Гусейнова.

Следователь в суде подчеркнул, что была установлена связь, по которой старший Аббасов давал указания сыновьям скрываться от представителей правоохранительных органов.

До этого Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу Шахина Аббасова по делу об убийстве из-за спора о парковке.

Также Замоскворецкий суд Москвы продлил до 23 апреля срок задержания под стражей дяди и брата 21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве москвича в районе Люблино.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся.

Ранее выяснилось, что брат сбежавшего азербайджанца мог зарабатывать в России 15 млн рублей в месяц.