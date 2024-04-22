У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6

Метеорологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр природного катаклизма находился в 29 км к юго-востоку от города Хуалянь, население которого составляет 350 тысяч человек. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Нынешнее землетрясение не повлекло таких же тяжелых последствий, как произошедшее на острове 3 апреля 2024 года, которое стало самым мощным за 25 лет и имело магнитуду 7,7. Тогда сейсмические толчки заблокировали в горах сотни человек, а пострадали более 700 человек. Тогда из-за подземных толчков и связанных с ними обрушений скальных пород в горах оказались заблокированы сотни человек, а пострадали более 700 человек.

Ранее вулканолог назвал самые сейсмоопасные регионы России.