Россиянин не вылечил отит и попал в больницу с воспалением головного мозга

В Долгопрудненской больнице врачи спасли мужчину с гнойным менингитом, который развился из-за воспаления уха. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В медицинское учреждение был доставлен 55-летний мужчина в тяжелом состоянии, у пациента была высокая температура, спутанность сознания и потеря чувствительности в конечностях. В ходе обследования медики выявили у россиянина гнойный менингит.

«Для спасения жизни пациенту была проведена антибактериальная и интенсивная терапия. Затем выполнена операция на ухе, во время которой мы извлекли патологические ткани с гнойными изменениями и наложили швы», — рассказала хирург-оториноларинголог Долгопрудненской больницы Елизавета Ершова.

Врачам удалось спасти пациенту слух, мужчина уже выписан на амбулаторное лечение.

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