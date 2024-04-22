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Россиянин не вылечил отит и попал в больницу с воспалением головного мозга

В Подмосковье врачи спасли мужчину с воспалением головного мозга

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Минздрав Московской области

В Долгопрудненской больнице врачи спасли мужчину с гнойным менингитом, который развился из-за воспаления уха. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В медицинское учреждение был доставлен 55-летний мужчина в тяжелом состоянии, у пациента была высокая температура, спутанность сознания и потеря чувствительности в конечностях. В ходе обследования медики выявили у россиянина гнойный менингит.

«Для спасения жизни пациенту была проведена антибактериальная и интенсивная терапия. Затем выполнена операция на ухе, во время которой мы извлекли патологические ткани с гнойными изменениями и наложили швы», — рассказала хирург-оториноларинголог Долгопрудненской больницы Елизавета Ершова.

Врачам удалось спасти пациенту слух, мужчина уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее башкирские врачи прооперировали мужчину с отверткой в голове.

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