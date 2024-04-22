Два наградных нацистских креста изъяли у летевшей в Европу пассажирки в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково у пассажирки, летевшей в Европу, изъяли два наградных нацистских креста и книги. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, во время сканирования рюкзака авиапассажирки, вылетавшей в одну из европейских стран, контролеры заметили там нацистские кресты. В ходе досмотра личных вещей женщины таможенники нашли большое количество политической и исторической литературы, часть из которой, предположительно, экстремистского содержания, а также нацистские наградные кресты 1939 года. Кроме того, у нее был противогаз.

Сообщается, что вещи из багажа пассажирки отправили на экспертизу. По результатам разбирательства ее могут привлечь к уголовной и административной ответственности.

До этого таможенники в Кингисеппе Ленобласти остановили гражданина Эстонии. Мужчина пытался вывезти на родину незадекларированные нагрудный крест и награду времен Гражданской войны в России.

Ранее почти 700 кг устриц, лобстеров и сельди попытались привезти в Москву в мебели.