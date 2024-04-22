Энергосистеме Украины потребовалась аварийная помощь из трех стран

За минувшие сутки украинской энергосистеме потребовалась аварийная помощь из Польши, Словакии и Румынии. Об этом сообщило минэнерго Украины в своем Telegram-канале.

«За прошедшие сутки в вечерние часы Украина получала аварийную помощь из Польши, Словакии и Румынии. Суммарный объем снабжения составил меньше процента от суточного объема потребления. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 7858 МВт/ч. Суммарный объем привлеченной электроэнергии прогнозируется до 2% прогнозируемого объема суточного потребления», - отмечается в сообщении.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал «огромными» потери генерирующих мощностей страны. По его оценке, за последние недели украинская энергосистема потеряла «до семи гигаватт». Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт.

11 апреля Минобороны РФ заявило о массированном ударе по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на атаки российских нефтеперерабатывающих заводов. Была безвозвратно разрушена Трипольская АЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

Ранее министр энергетики Украины исключил «тотальный блэкаут».