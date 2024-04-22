В РФ утвердили расписание ЕГЭ на 2024 год

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ 2024 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в 2024 году учитывается возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.

В Рособрнадзоре уточнили, что изменения были внесены в связи с реализацией инициативы президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному Собранию.

Отмечается, что 23 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии, 28 мая — по русскому языку, 31 мая — по математике базового и профильного уровней. 4 июня пройдут экзамены по обществознанию и физике, 7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. ЕГЭ по биологии и письменная часть экзамена по иностранным языкам переносятся на 11 июня. В этот же день пройдет ЕГЭ по истории.

До этого председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что ЕГЭ по гуманитарным предметам должен содержать устную часть.

Ранее в Совфеде объяснили, как в этому году выпускникам пересдать ЕГЭ.