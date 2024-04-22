Незнакомцы вернули владелице кольцо с бриллиантом, найденное на пляже в Техасе

Потерянное кольцо с бриллиантом вернули владелице в США, пишет издание UPI.

Как рассказала Дейси Мальдонадо из Техаса, она вместе с семьей отдыхала на острове Галвестон. Спустя несколько часов женщина заметила, что с ее пальца пропало обручальное кольцо с бриллиантом. Американка попыталась самостоятельно найти украшение, но не смогла и обратилась за помощью в соцсети.

Впрочем, кольцо вскоре нашлось благодаря мужчине по имени Калеб Бриньяк. Он сообщил, что тоже отдыхал на острове вместе с подругой. В какой-то момент они заметили на мелководье рыболовную сеть, закапанную в песке, и начали ее выкапывать, обнаружив среди ракушек то самое кольцо.

После этого Калеб увидел друзей Дейси, ходивших по пляжу с металлоискателем, и рассказал им о своей находке, которую позже передали обратно Мальдонадо.

Ранее поляк с помощью металлоискателя нашел 400-летние доспехи.