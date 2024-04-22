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Подросток попросил спасателей наказать девушку, которая отказалась с ним целоваться

В Карелии подросток пожаловался спасателям на возлюбленную из-за поцелуя

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Pexels

В Петрозаводске юноша позвонил в экстренные службы из-за ссоры с девушкой. Об этом сообщает Государственный комитет республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

О произошедшем рассказала оператор системы «112» Карелии, женщина сообщила о звонке взволнованного молодого человека. 15-летний школьник спросил, может ли он вызвать полицию из-за того, что его девушка отказала ему в поцелуе.

«Оператор сообщила, что система-«112» предназначена только для экстренного реагирования оперативных служб, когда жизни и здоровью человека угрожает опасность и нужна неотложная помощь, но пожелала молодому человеку удачи!», — сообщили сотрудники госкомитета.

До этого сообщалось, что жительница Ленинградской области испугалась за жизнь своего питомца и вызвала собаке скорую помощь, солгав диспетчеру, что в медицинской помощи нуждается ребенок. Женщина испугалась за здоровье домашнего любимца и решила, что медики окажут собаке помощь лучше ветеринарных врачей. Наказали ли россиянку за ложный вызов — неизвестно.

Ранее в США поймали пранкера, обманом посылавшего спецназ полиции в мечети и на военные базы.

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