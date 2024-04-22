Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о приходе южного циклона

Москва попала в теплый сектор южного циклона, который проходит чуть западнее города, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. На этой фоне в столице теплеет, однако затем жителей ожидает новый холодный фронт, отметил он в беседе с RT.

Сегодня днем в Москве возможен дождь, температура воздуха поднялась до 16-18 градусов. Предстоящей ночью похолодает до 4-6 градусов выше нуля. Завтра днем ожидается 12-14 градусов тепла осадков не будет, рассказал синоптик.

В среду, по словам Цыганкова, будет сухая погода с переменной облачностью, днем +14...+16 °С, ночью – +4...+9 °С. В четверг в столицу снова придет дождь, при этом температура воздуха заметно повысится – до +15...+20 °С днём и +8...+13 °С ночью. В пятницу останется облачная и доливая погода и 16-21 градус выше нуля.

На выходные синоптик спрогнозировал жителям столицы хорошую погоду, которая связана с тем, что ночь с пятницы на субботу к столице подойдет теплый фронт. Правда, в субботу пройдет небольшой дождь, однако температура воздуха при этом будет колебаться от 16 до 21 градуса выше нуля, в воскресенье – от 14 до 19 градусов тепла.

Напомним, в «Фобосе» предупредили об ухудшении погоды в Москве с 25 апреля: ожидаются ливни, выпадет около 80% месячной нормы осадков.

Ученые ранее назвали причину экстремальных холодов при глобальном потеплении.