В Белгородской области сбит украинский БПЛА самолетного типа на подлете к городу

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области сбила беспилотник на подлете к городу в Яковлевском городском округе.

«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что один из разгонных блоков упал во двор многоквартирного дома. В результате инцидента нет пострадавших или разрушений.

До этого сообщалось, что кабмин РФ выделил из резервного фонда более двух млрд рублей на поддержку бизнеса и граждан в Белгородской области.

22 апреля в Белгородской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Синоптики прогнозировали сильные осадки, включая дождь с градом, а также усиление ветра до 15-20 м/с в ряде регионов Северного Кавказа.

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