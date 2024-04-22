Женщина похитила 11-летнюю школьницу, чтобы вырастить из нее жену для сына

Жительница Китая похитила у родителей 11-летнюю девочку, чтобы вырастить из нее жену для своего 27-летнего сына. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Китаянка вместе с сыном гостила у знакомых в деревне в провинции Гуйчжоу. Женщина познакомилась с семьей, в которой воспитывалась 11-летняя девочка. Мать 27-летнего мужчины решила, что она может стать хорошей женой для ее сына и попросила отца школьницы отдать им ребенка.

Семья не согласилась, тогда мать с сыном выкрали девочку и отвезли ее в соседний город, о произошедшем стало известно полиции, похитителей удалось задержать. Мать и сына обвинили в похищении ребенка и приговорили к реальным срокам заключения.

До этого сообщалось, что в Индии полицейские спасли похищенного семилетнего мальчика, ребенка украл сосед и требовал за него выкуп. Полицейские отслеживали местонахождение преступника, им потребовалась пять дней, чтобы отыскать мальчика. Ребенка и мужчину нашли в храме в ста километрах от места похищения. Задержанный рассказал, что отец мальчика ранее был должен ему денег, поэтому он решил украсть у него сына и потребовать выкуп.

Ранее в Тюменской области мужчина пытался похитить мальчика и затащить его в кусты.