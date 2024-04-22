Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина похитила 11-летнюю школьницу, чтобы вырастить из нее жену для сына

SCMP: в Китае женщина похитила школьницу, чтобы выдать ее замуж за сына

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Жительница Китая похитила у родителей 11-летнюю девочку, чтобы вырастить из нее жену для своего 27-летнего сына. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Китаянка вместе с сыном гостила у знакомых в деревне в провинции Гуйчжоу. Женщина познакомилась с семьей, в которой воспитывалась 11-летняя девочка. Мать 27-летнего мужчины решила, что она может стать хорошей женой для ее сына и попросила отца школьницы отдать им ребенка.

Семья не согласилась, тогда мать с сыном выкрали девочку и отвезли ее в соседний город, о произошедшем стало известно полиции, похитителей удалось задержать. Мать и сына обвинили в похищении ребенка и приговорили к реальным срокам заключения.

До этого сообщалось, что в Индии полицейские спасли похищенного семилетнего мальчика, ребенка украл сосед и требовал за него выкуп. Полицейские отслеживали местонахождение преступника, им потребовалась пять дней, чтобы отыскать мальчика. Ребенка и мужчину нашли в храме в ста километрах от места похищения. Задержанный рассказал, что отец мальчика ранее был должен ему денег, поэтому он решил украсть у него сына и потребовать выкуп.

Ранее в Тюменской области мужчина пытался похитить мальчика и затащить его в кусты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами