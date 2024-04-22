Россиянин в шапочке для плавания и носках разгуливал возле Кремля

В Москве заметили мужчину с признаками душевного расстройства, который направлялся к одной из главных достопримечательностей страны. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел около Кремля накануне вечером. Правоохранители заметили 38-летнего россиянина в шапочке для плавания и носках. По словам самого задержанного, он приехал в Александровский сад, чтобы возложить цветы.

Так как у мужчины были признаки невменяемости, правоохранители направили россиянина в психиатрическую больницу. О том, поставили ли диагноз человеку до инцидента, отсутствует.

До этого петербуржец попал в больницу после того, как его заметили домогающимся к елке. Местные жители обратили внимание на неизвестного и оперативно вызвали полицию.

Сотрудники МВД вместе с врачами усадили человека в карету скорой помощи и направили в отделение токсикологии. Помимо отравления психотропными веществами, у пациента диагностировали черепно-мозговую травму, травмы груди и живота.

Ранее больной шизофренией россиянин избил медика скорой помощи из-за нежелания ехать в больницу.