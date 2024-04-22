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Российским семьям хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Общественник Ветров: семьям нужно позволить тратить маткапитал на ремонт жилья

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Shutterstock

Молодые семьи должны иметь возможность направить средства материнского капитала на ремонт квартир, убежден председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Такое предложение он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой на копию письма.

Ветров напомнил о недавно утвержденном кабмином правиле, согласно которому семьи могут ремонтировать за счет маткапитала дома блокированной застройки — малоэтажные строения на несколько семей, в том числе и популярные во многих регионах таунхаусы. При этом большая часть молодых семей живут не в таких домах, а в обычных квартирах, которые также зачастую нуждаются в ремонте, подчеркнул общественник.

Ветров подчеркнул, что ремонт — это важное условие улучшения жилищных условий, и призвал добавить его направления, на которые семья может направить маткапитал.

Напомним, в Госдуме «Газете.Ru» объяснили, что при ремонте дома блокированной застройки жилье можно реконструировать как своими силами, так и с помощью строительной организации. Во втором случае Соцфонд переведет средства напрямую компании, занимающейся работами, в первом — одному из родителей.

Ранее в одном из российских регионов ввели студенческий маткапитал.

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