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Пьяная россиянка избила в подъезде ребенка соседей

Жительницу Хабаровска будут судить за избиение ребенка соседей

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Depositphotos

В Хабаровске перед судом предстанет местная жительница, которая напала в подъезде дома на несовершеннолетнего ребенка соседей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

41-летняя жительница Хабаровска обвиняется в нанесении побоев несовершеннолетней девочке. По данным следствия, пьяная горожанка без видимой причины набросилась в подъезде на дочь соседей и избила ее. После нападения на ребенка было возбуждено уголовное дело. Его материалы направлены в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Москве гражданина Узбекистана подозревают в нападении на ребенка. 36-летний иностранец напал на восьмиклассника в одном из подъездов многоэтажного дома. После этого мужчина схватил ребенка за шею и попытался столкнуть из окна третьего этажа, школьнику удалось вырваться и убежать. На инцидент обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он отдал поручение возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах произошедшего.

Ранее жительница Краснодара оставила на улице ребенка в надежде, что его заберет бывший муж.

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