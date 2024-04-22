Пьяная россиянка избила в подъезде ребенка соседей

В Хабаровске перед судом предстанет местная жительница, которая напала в подъезде дома на несовершеннолетнего ребенка соседей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

41-летняя жительница Хабаровска обвиняется в нанесении побоев несовершеннолетней девочке. По данным следствия, пьяная горожанка без видимой причины набросилась в подъезде на дочь соседей и избила ее. После нападения на ребенка было возбуждено уголовное дело. Его материалы направлены в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Москве гражданина Узбекистана подозревают в нападении на ребенка. 36-летний иностранец напал на восьмиклассника в одном из подъездов многоэтажного дома. После этого мужчина схватил ребенка за шею и попытался столкнуть из окна третьего этажа, школьнику удалось вырваться и убежать. На инцидент обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он отдал поручение возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах произошедшего.

Ранее жительница Краснодара оставила на улице ребенка в надежде, что его заберет бывший муж.