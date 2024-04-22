Россиянам рассказали, когда конфликт с соседом может закончиться уголовным делом

Риск получить тюремный срок за конфликты с соседями реальнее, чем может показаться. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил адвокат, партнер адвокатского бюро «ЗКС» Андрей Гривцов.

Так, за оскорбление соседа можно отделаться только штрафом до 30 тысяч рублей. Однако, если конфликт дошел до драки, прямых угроз и порчи чужого имущества, то вы рискуете лишиться свободы, предупредил адвокат. При этом может быть достаточно лишь показаний пары свидетелей.

Гривцов отметил, что за прямые угрозы соседу можно получить до пяти лет лишения свободы. Однако, чтобы слова соседа подпадали под уголовный кодекс, человек, которому угрожают, должен осознавать реальность высказанной угрозы, то есть иметь реальные основания для опасений. Позже реальность угрозы должен оценить и суд.

Также можно получить тюремный срок за клевету на соседа, но и здесь есть нюансы, обратил внимание адвокат. Например, по его словам, просто отрицательная оценка личности человека без конкретики квалифицируется лишь как оскорбление.

А драка с соседом может подпасть сразу под несколько статей Уголовного кодекса России: умышленное причинение вреда здоровью различной тяжести или побои. Максимальное наказание по этим статьям, по словам адвоката, составляет 15 лет. Чтобы возбудить уголовное дело, избитому соседу нужно только обратиться в травмпункт, а затем уйти на больничный на 21 день, рассказал адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков.

Во время соседкой ссоры есть вероятность подпасть под статью о порче имущества, но ущерб должен составлять не менее пяти тысяч рублей, отметили адвокаты.

Если человек решил собрать о соседе информацию и установил камеры видеонаблюдения, это тоже нарушение, сказала председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова. Если опубликовать видео с соседом в соцсетях, то можно получить тюремный срок до 5 лет, предупредил Гривцов. Тем не менее закон не запрещает устанавливать видеокамеру в подъезде в целях защиты своего имущества, но при ее установке нужно учитывать права соседей на частную жизнь и не нарушать их, заключила Грешнова.

Ранее в Армавире пенсионерка избила соседа самурайским мечом.