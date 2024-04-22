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В Орске проверят слова вдовы участника СВО об отсутствии компенсаций

В Орске вдова участника СВО заявила о невыплате компенсации после затопления

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Прокуратура Оренбургской области начала проверку после слов вдовы участника СВО об отсутствии водоснабжения и невыплате компенсаций после затопления. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что правоохранители дадут правовую оценку » полноты и своевременности действий уполномоченных органов» и соблюдение прав женщины. Она пожаловалась на сложившуюся ситуацию мэру Орска Василию Козупице во время встречи.

Ход проверки контролирует прокурор Оренбургской области.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что жительница затопленного Орска эмоционально раскритиковала мэра города Василия Козупицу во время его встречи с пострадавшими от наводнения горожанами. Она отметила, что ее муж не вернулся из зоны СВО. Женщина подчеркнула, что из-за потопа осталась в одних шортах.

До этого Козупица прокомментировал информацию об отъезде своего сына Николая в Саудовскую Аравию после начала мобилизации в России в сентябре 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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