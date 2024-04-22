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Стало известно, когда начнет снижаться уровень воды в реке Тобол у Кургана

МЧС: в ближайшие 1-2 дня на Тоболе у Кургана начнется постепенный спад воды

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В ближайшие один-два дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидается умеренный рост уровня воды. Это связано с увеличением пропусков воды в период с 5 апреля по 7 апреля из расположенных выше по реке Тобол Троицкого и Каратамарского водохранилищ. Так, в Кетовском округе динамика роста уровня воды может составить +5...+30 см, в Белозерском муниципальном округе ожидается +10...+60 см.

До этого правительство Курганской области сообщало, что уровень воды в реке Тобол у Кургана за четыре часа уменьшился еще на 5 см и составляет 988 см.

Также губернатор Тюменской области Александр Моор говорил, что паводковая обстановка на территории региона остается напряженной.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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