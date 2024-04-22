В Оренбурге заработал Ново-Сакмарский водозабор

В Оренбурге возобновили работу Ново-Сакмарского водозабора, где из-за подтопления трансформаторных подстанций прекращалась подача воды в жилые дома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия «Росводоканал Оренбург».

Накануне из-за подтопления трансформаторных подстанций и отключения электроэнергии на Ново-Сакмарском водозаборе в Оренбурге перекрыли воду в микрорайонах Ростошинские Пруды и Подмаячный. Также специалисты снижали давление в водопроводных сетях в Степном поселке и Промышленном районе.

В Оренбургской области затопило более 18 тыс. жилых домов в 99 населенных пунктах и 39 СНТ. Эвакуировали более 16,5 тыс. человек, в том числе более 4,6 тыс. детей. Сложная ситуация сложилась в столице региона Оренбурге, где уровень реки Урал превысил 11 м при опасном значении в 930 см. В городе подтопило около 5,5 тыс. домов, из которых более 50 — жилые многоэтажки. С затопленных улиц эвакуировали свыше 1,7 тыс. человек.

По последним данным, наводнение в Оренбурге начало отступать (примерно по несколько сантиметров в час). В городе Орске, где 5 апреля прорвало дамбу, вода тоже уходит.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил, что после потопа помещения надо дезинфицировать. Пострадавшим жителям региона обещана компенсация: единовременная выплата в 20 тыс. рублей и финансовая помощь в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей при потере «имущества первой необходимости». Также 200 тыс. или 400 тыс. рублей можно получить, если был нанесен вред здоровью. Пострадавшие от паводка школьники Орска получат сертификаты на покупку одежды и обуви.

Ранее жительница затопленного Орска эмоционально раскритиковала мэра города Василия Козупицу во время его встречи с пострадавшими от наводнения горожанами.