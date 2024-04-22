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В Ингушетии затопило дома после обильных осадков

В селе Верхние Ачалуки Ингушетии затопило дома из-за обильных осадков

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Саид Гуциев/РИА «Новости»

Дождь, который прошел 22 апреля, привел к затоплению частных домов и участков на улице Ломоносова в селе Верхние Ачалуки в Ингушетии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Ингушетии.

Как сообщается, причиной стало переполнение построенной в 2022 году плотины из-за интенсивных осадков.

Так как обильные осадки выпали в темное время суток, специалистам не удалось осмотреть всю территорию, они позже планируют прибыть на место происшествия для принятия мер по предотвращению дальнейшего затопления.

Синоптики прогнозировали сильные осадки, включая дождь с градом, а также усиление ветра до 15-20 м/с в ряде регионов Северного Кавказа, в том числе в Ингушетии, на 19 и 21 апреля.

Также сообщалось, что с 22 по 24 апреля в горах Ингушетии выше 2500 метров будет лавиноопасно. В МЧС напомнили, что номер экстренных служб — 112, а номер доверия Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия: 8 (8734) 55-99-99.

Спасатели попросили местных жителей и гостей региона быть осторожными.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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