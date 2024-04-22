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В Гидрометцентре заявили, что среда станет самым холодным днем в Москве на этой неделе

Вильфанд: среда будет самым холодным днем в Москве на этой неделе

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что среда будет самым холодным днем на этой неделе в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам ученого, 24 апреля в столице ожидается самая низкая температура за всю неделю. Несмотря на это, отметил Вильфанд, температурный фон все равно будет на 1-2 °С выше нормы.

Метеоролог подчеркнул, что в течение этой недели не прогнозируются существенные колебания атмосферного давления.

До этого Вильфанд сообщил о значительном повышении с четверга температуры в Москве. Ночью в четверг температура поднимется на 4-7°С выше нуля, а днем будет +16-18°С.

Недавно исследователь из Калифорнийского университета в США Роберт Пикманс заявил, что жаркая погода может усиливать агрессию у людей, которые уже находятся в неблагоприятном эмоциональном состоянии.

Ранее ученые заявили, что дождливая погода может улучшить внимание и память.

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